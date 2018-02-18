Кризис продолжается: "Интер" потерпел поражение от "Дженоа"

Теги дженоаинтер милан

Кризис продолжается: "Интер" потерпел поражение от "Дженоа"

В рамках 25-го тура чемпионата Италии "Дженоа" на своём поле обыграла "Интер" со счётом 2:0. Стоит отметить, что в последних 12 матчах "нерадзурри" одержали только одну победу и могут уже в понедельник вылететь из первой четвёрки Серии А, если "Лацио" окажется сильнее "Вероны".

"Дженоа" – "Интер" - 2:0

Голы: Раноккия, 45 (автогол) - 1:0, Пандев, 59 - 2:0.

"Дженоа": Перин, Россеттини, Сполли, Зуканович, Рози, Бесса (Омеонга, 56), Бертолаччи, Хильемарк, Лаксальт, Пандев (Лазович, 80), Галабинов (Лападула, 77).

"Интер": Ханданович, Раноккия, Жоау Канселу, Шкриньяр, Д`Амброзио, Гальярдини, Весино (Рафинья, 62), Валеро (Брозович, 76), Кандрева (Пинамонти, 77), Эдер, Карамо.

Не пропустите: "Кьево" сильнее "Кальяри". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 25 65
2 Наполи 24 63
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 24 23
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 24 7
Полная таблица

топ-5 тегов