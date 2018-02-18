Кризис продолжается: "Интер" потерпел поражение от "Дженоа"

В рамках 25-го тура чемпионата Италии "Дженоа" на своём поле обыграла "Интер" со счётом 2:0. Стоит отметить, что в последних 12 матчах "нерадзурри" одержали только одну победу и могут уже в понедельник вылететь из первой четвёрки Серии А, если "Лацио" окажется сильнее "Вероны".

"Дженоа" – "Интер" - 2:0

Голы: Раноккия, 45 (автогол) - 1:0, Пандев, 59 - 2:0.

"Дженоа": Перин, Россеттини, Сполли, Зуканович, Рози, Бесса (Омеонга, 56), Бертолаччи, Хильемарк, Лаксальт, Пандев (Лазович, 80), Галабинов (Лападула, 77).

"Интер": Ханданович, Раноккия, Жоау Канселу, Шкриньяр, Д`Амброзио, Гальярдини, Весино (Рафинья, 62), Валеро (Брозович, 76), Кандрева (Пинамонти, 77), Эдер, Карамо.

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