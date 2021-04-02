Кризис ТОП-сборных, подвиг Армении, пугающая "стабильность" России: главные итоги первых туров европейской квалификации на ЧМ-2022

Главные гладиаторы Европы

Уникальный мартовский цикл из трех туров квалификации усложнил задачу из набора максимума очков даже для топ-сборных. Как следствие, только четыре(!) cборные из 55-ти сумели набрать все 9 пунктов. Еще две национальные команды – Швеция и Швейцария – волей календаря сыграли лишь по два официальных матча, но свое взяли. Конечно, сборные Италии, Дании и Англии еще до старта отбора на ЧМ-2022 считались фаворитами своих групп. Однако, подобный статус не помешал другим ведущим сборным континента вроде Испании, Бельгии или Франции потерять очки. Те же итальянцы, хоть и выиграли все матчи с уверенным счетом (трижды по 2:0), но с командами Болгарии и Литвы все вопросы относительно победителя пары снимали только во втором тайме.

Все это вместе только добавляет красок героизма настоящему подвигу сборной Армении. Им не повезло, как казалось, еще на стадии жеребьевки. Армяне попали в одну группу с грандом Германией и крепкими европейскими середняками Румынией, Исландией и Северной Македонией. А тут еще и за две недели до международной паузы с травмой вылетел безусловно сильнейший исполнитель армянской сборной Генрих Мхитарян. С таким "багажом" и 2-3 очка в марте выглядели за счастье. И подопечные испанца Капароса не сдались: с автоголом одолели Лихтенштейн на выезде, с боем вырвали домашнюю победу над исландцами, а потом еще и перестреляли Румынию. Без Мхитаряна зажгли другие – Тигран Барсегян из "Астаны" (2 гола, 2 ассиста), хавбек Хорен Байрамян (1+1) и дебютант из "Краснодара" Эдуард Сперцян (гол румынам). Теперь в секстете J невероятно интересно: немцы должны брать свое, а вот армяне оказались на pole-position в борьбе за плей-офф. Похоже, на постсоветском пространстве появилась новая "третья сила". Или нет?

Отдышка от грандов

Героизм одних идет параллельной линией с неудачами грандов. Яркий пример – чемпионы Европы португальцы. "Команда избранных" лишь минимально одолела Азербайджан, затем эпически упустила победу над сербами, а в 3-м туре чуть успокоила Люксембург. Отдельные отрезки игры команды Сантуша показали, что 7 набранных очков – чудо, потому что весенний цикл квалификации Португалия вполне могла завершить и с тремя пунктами. Теми же словами можно описать и старт Испании (дожали Грузию только в компенсированное время) и чемпионов планеты французов. Команда Дешама тоже хоть и взяла те же 7 пунктов, но не впечатлила ни в одном из трех матчей.

Отдельная история – кризис еще двух машин. Германия начала с разгрома исландцев, но в следующих поединках доказала, что сложный и длительный процесс смены поколений здесь еще далек от завершения. И если на матч с Румынией можно было бы закрыть глаза (за счет гола Гнабри удалось добыть минимальную победу), то поединок с Северной Македонией – провал. Главная проблема не в том, что Бундестим упустила ветерана Пандева перед перерывом. Беда в том, что после гола Гюндогана в ответ немцы не переломили ход событий, а пропустили еще раз и уже не сумели вернуться в игру. Между тем Франк де Бур продолжил лить воду на мельницу тех, кто сомневается в его достаточной квалификации для работы на топ-уровне. Нидерланды с целой россыпью звезд в составе умудрились осрамиться в 1-м же туре: до 46-й минуты "оранжевые" уже горели туркам 0:3 и, наконец, без шансов проиграли (2:4). Победа над Латвией не впечатлила, а 42 безголевые минуты против Гибралтара сказали больше, чем 7 голов в оставшееся время.

Судьи опять наVARили без VAR

Трех туров европейской квалификации оказалось достаточно, чтобы наштамповать целый мешок скандалов. Направление одного из них – противоречивого судейства – был задан давно. "Мина" замедленного действия заложил... коронавирус. По крайней мере, именно на него кивают в УЕФА, когда ищут объяснения для неиспользования VAR в рамках отбора. Самое громкое следствие отказа от системы в квалификации случилось в матче Сербия – Португалия: арбитр не заметил взятие ворот, у звездного Криштиану Роналду украли чистый забитый мяч (он в ярости швырнул на землю капитанскую повязку и ушел), а у сборной Португалии – важные 3 очка.

Еще три эпизода заставят заскучать тех, кто верит в бессмысленную мантру "спорт вне политики". Первая история связана с маленьким, но гордым Косово. Напыщенные испанцы решили на фоне непризнания независимости республики местными властями и себе унизить балканцев. И косовары дали мастер-класс по реакции: когда испанцы пренебрегли Косово, обозвав его "территорией", поставили ультиматум и напомнили о регламенте УЕФА, хитрого испанского журналиста на место поставил простой пресс-атташе сборной. Впоследствии свое наказание получит Армения за развернутый во время матча флаг фейковой "Нагорно-Карабахской Республики" – Азербайджан жалобу в ФИФА уже прислал. А вот сборная Польши заслужила комплименты (или не заслужила, тут уже сами решайте) за то, что не поддержала давно скомпрометированное движение Black Lives Matter.

Что там по России?

Собственно, здесь мы ничего нового не скажем. 3 матча, 2 победы, 1 поражение, второе место в группе, и сложный календарь, который дважды сведет нашу сборную с фаворитами группы – хорватами. Вот, собственно, и все! По игре сказать нечего – она в последнее время (наверное, еще со времен Чемпионата Мира) практически не меняется. Можем сделать лишь один вывод – даже не поражение от Словакии, а еще победа над Мальтой показала, что бороться за прямую путевку на мундиаль в этой группе будет сложно. Да, мы все еще считаем Россию фаворитом в борьбе за второе место, но пока говорить что-то наверняка рано. Будем ждать второй слот матчей!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников