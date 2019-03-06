Кризис в команде? Это громко сказано: Куртуа прокомментировал результаты "Реала"
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что думает о проигрышном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4).
"Кризис в команде? Это громко сказано. У нас хорошо начался прошлый месяц: обыграли "Атлетико", ничья с "Барселоной", выиграли в гостях у "Аякса", мы хорошо себя чувствовали.
Последние дни были очень тяжелыми. Все важные трофеи проиграны, но нужно взять себя в руки и закончить сезон с большим количеством баллов и работать на будущее.
Это футбол, так бывает. нужно обрести желание и дух, которого нам не хватало", - сказал голкипер.
Напомним, "Реал" не прошел в 1/4 Лиги чемпионов из-за проигрыша "Аяксу", а также вылетел из Кубка Короля. В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы располагаются на 3 строчке, имея в активе 48 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22