Кризис в команде? Это громко сказано: Куртуа прокомментировал результаты "Реала"

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Кризис в команде? Это громко сказано: Куртуа прокомментировал результаты "Реала"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что думает о проигрышном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4). 

"Кризис в команде? Это громко сказано. У нас хорошо начался прошлый месяц: обыграли "Атлетико", ничья с "Барселоной", выиграли в гостях у "Аякса", мы хорошо себя чувствовали.

Последние дни были очень тяжелыми. Все важные трофеи проиграны, но нужно взять себя в руки и закончить сезон с большим количеством баллов и работать на будущее. 

Это футбол, так бывает. нужно обрести желание и дух, которого нам не хватало", - сказал голкипер.

Напомним, "Реал" не прошел в 1/4 Лиги чемпионов из-за проигрыша "Аяксу", а также вылетел из Кубка Короля. В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы располагаются на 3 строчке, имея в активе 48 очков.

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Mutaloff
Mutaloff

В глубине душе бельгиец уже пакцет чемоданы обратно в Челси или в Псж,наполненный бабосиками!

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