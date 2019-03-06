Кризис в команде? Это громко сказано: Куртуа прокомментировал результаты "Реала"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что думает о проигрышном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4).

"Кризис в команде? Это громко сказано. У нас хорошо начался прошлый месяц: обыграли "Атлетико", ничья с "Барселоной", выиграли в гостях у "Аякса", мы хорошо себя чувствовали.

Последние дни были очень тяжелыми. Все важные трофеи проиграны, но нужно взять себя в руки и закончить сезон с большим количеством баллов и работать на будущее.

Это футбол, так бывает. нужно обрести желание и дух, которого нам не хватало", - сказал голкипер.

Напомним, "Реал" не прошел в 1/4 Лиги чемпионов из-за проигрыша "Аяксу", а также вылетел из Кубка Короля. В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы располагаются на 3 строчке, имея в активе 48 очков.

Не пропустите: Марсель Десайи дал оценку работе Солари в "Реале"| http://soccernews.ru