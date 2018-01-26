Кризис в Мадриде: почему "Реал" оказался в дерьме и что с этим делать
Если бы кто-то в начале нынешнего сезона сказал, что уже в январе Криштиану будут отправлять на выход из клуба свои же болельщики, а под Зиданом зашатается тренерское кресло, его бы сочли сумасшедшим. Но это происходит: "Реал" отстает от "Барселоны" на 19 очков в чемпионате и вылетает в Кубке Испании после поражения от "Леганеса" на домашнем стадионе, 67,5% читателей мадридского издания As выступают за уход Криштиану из клуба, а Зидан открыто сказал, что его судьба зависит от результата матчей с ПСЖ.
Пока задеты только центральные фигуры этой команды – лучший игрок, главный тренер и Карим Бензема, однако те, кто смотрит матчи "Реала" знают, что Карвахаль, Марсело, Варан и практически все первые запасные команды выглядят еще хуже.
Если говорить о причинах происходящего, то главная из них – упущенный контроль со стороны Флорентино Переса. Президент "Реала" слишком доверился Зидану и его вере в Себальоса, Майораля, Льоренте и других футболистов. "Барселона" давно поняла, каковы могут быть последствия подобных решений и начала стабильно подписывать новых игроков, пусть и не всегда удачно.
Минувшим летом трансферный рынок предлагал множество вариантов для усиления, и пока английские клубы расхватывали все лучшее, мадридцы оставались в стороне. В прошлом сезоне Хамес и Мората на двоих забили 26 голов и отдали 13 ассистов в рамках Примеры и Лиги Чемпионов, в нынешнем – на счету Асенсио, Васкеса и Майораля пока 8 мячей и 6 голевых.
На "Реал" навалилось все и сразу: Роналду забивает меньше Паулиньо, Марсело просто подменили, Бензема выглядет все хуже, а все команды чемпионата Испании решили сражаться против "сливочных" так, будто это их последний матч в жизни. Воодушевляясь примером друг друга они бегут вперед на "Сантьяго Бернабеу", просто не замечая на своём пути лучших футболистов мира.
Один из них и вовсе перестал быть лучшим и проводит, возможно, худший сезон в карьере. И дело даже не в голах, а в его игре. Порой Роналду допускает грубейшие ошибки, недопустимые даже для обычного профессионального футболиста, не говоря уже о первом в мире. Криштиану часто выглядит на поле просто растерянным: как только продолжение атаки не имеет оптимального варианта, португалец не знает, куда отдать пас и как вообще вести себя в данной ситуации. Здесь и возникают потери мяча, неточные пасы и бесперспективные удары в сторону ворот. Роналду нужно, чтобы все шло по плану, и тогда он сможет забить свои 2-3 гола, в противном случае это чревато тем, что мы наблюдаем сейчас.
Для других футболистов наступает решающий момент для того, чтобы потянуть на себя одеяло и стать новым лидером команды. Но пока никому из претендентов не хватает стабильности, и, скорее всего, придется позвать кого-то из вне. Просто непривычно видеть растерянные лица Модрича и Крооса, когда они, порой, не знают, в каком направлении продвинуть атаку – их партнеры непонятно чем занимаются на поле, а иногда и вовсе вся команда очень статична.
Возникает вполне логичный вопрос: неужели этот состав "Реала" в большинстве своем исчерпал себя и больше не сможет вернуться в большую игру? И что нужно сделать, чтобы вновь конкурировать с "Барселоной"?
Подобные спады случались со многими клубами, однако мы все знаем, что игроки мадридской команды еще способны завоевывать трофеи. Просто в определенный момент "сливочных" понесло не в том направлении: футболисты не получили должной мотивации, а конкуренции внутри команды практически не стало. Разница в классе между основным составом и ближайшим резервом очень велика, и даже в зимнее трансферное окно никто не взялся за исправление ситуации.
Сейчас многие болельщики "Реала" видят проблему именно в главном тренере команды, считая, что Зидан вчистую проигрывает матчи своим коллегам. Как будто и не было тех двух лет, полных побед и трофеев. Кто-то считает, что ошибся президент "Реала", слишком доверившись французу и не начав вовремя перестройку команды.
Перес принял доказательства Зинедина в виде двух кубков Лиги Чемпионов и дал ему возможность руководить футбольной частью королевского клуба без существенных вмешательств со стороны самого Флорентино. Возможно, все не так глобально, и президент просто стал прислушиваться к Зидану и доверять его мнению, но факт остается фактом.
Теперь же пришло время выйти из тени порулить самому: например, указать на дверь одному из лучших футболистов в истории клуба и провернуть трансфер, от которого болельщики "Барселоны" будут просто вне себя от ярости. Перес может это сделать – он умнее всех эти парижских и каталонских боссов вместе взятых, и, главное, он сможет навести порядок.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|О
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|Атлетико Мадрид
|20
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|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
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