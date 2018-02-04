Кризис затянулся: "Интер" дома не сумел победить "Кротоне"

В рамках 23-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на своём поле добился лишь ничьей в матче с "Кротоне".

"Интер" – "Кротоне" - 1:1

Голы: Эдер, 23 - 1:0, Барберис, 60 - 1:1.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Далберт (Жоау Канселу, 74), Миранда, Брозович (Карамо, 77), Весино, Кандрева (Рафинья, 64), Валеро, Перишич, Эдер.

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла (Павлович, 58), Фараони (Симич, 84), Капуано, Бенали, Мандрагора, Риччи, Барберис, Налини, Тротта (Стоян, 77).

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