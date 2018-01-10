Кризисные "единороги" против столичных максималистов: "Амьен" принимает ПСЖ

"Амьен" – ПСЖ

Стадион: "Стад де ла Ликон" (Амьен, Франция)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Николя Рейнвилль (Ним)

Четвертьфинальные матчи Кубка французской лиги, начавшиеся накануне, продолжатся вечером в среду. В одном из поединков дебютант элитного дивизиона "Амьен" примет лидера чемпионата и действующего обладателя трофея ПСЖ. Встретятся соперники, как говорится, разной весовой категории. И, тем не менее, тот факт, что игра пройдет на "Стад де ла Ликон" оставляет этому поединку мизерную интригу.

Дебютировав в Лиге 1 прошлым летом, "Амьен" показывает не самые худшие результаты. Команда еще не обезопасила себя от вылета, но в тоже время расположилась на расстоянии одной победы от экватора турнирной таблицы. Впрочем, предстоящая игра – кубковая, и дела чемпионата немного подождут. Нынешняя форма "единорогов" не может не вызывать тревогу у болельщиков команды. Дебютант элитного дивизиона потерпел пять поражений в шести крайних встречах, а стартовый поединок Кубка Франции со скромным "Сошо" (0:6) и вовсе провалил. В родных стенах "Амьен" выступает нестабильно, хотя они и отбирали очки на своем поле у серьезных оппонентов, как, например, у "Монако" (1:1), "Лилля" (3:0) и "Ниццы" (3:0). Отметим, что предстоящий матч рискуют пропустить ведущие форварды команды Ласина Траоре и Кантен Корнетт.

ПСЖ в нынешнем сезоне, по крайней мере, во внутренних соревнованиях, не ощущает конкуренции. В Лиге 1 парижане на солидное расстояние оторвалась от группы преследователей. Унизив в минувший уик-энд в Кубке Франции "Ренн" (6:1), столичная команда продлила победную серию до пяти встреч. Подопечные Унаи Эмери стремятся в нынешнем сезоне к триумфу во всех соревнованиях. Вряд ли они пожертвуют предстоящим матчем, добравшись до четвертьфинала престижного турнира. Возможно, тренерский штаб прибегнет к ротации. Стоит отметить, что восстановился после травмы центральный полузащитник Хавьер Пасторе. Готов выйти на поле и форвард Эдинсон Кавани, пропустивший предыдущий поединок. В лазарете парижан находятся опорный хав Тиагу Мотта и левый латераль Левен Курзава.

Между собой команды пересекались только дважды. Первая их встреча датирована еще далеким 2008 годом, в рамках полуфинала Кубка Франции. Тогда ПСЖ добыл трудную победу с единственным забитым мячом. Второе свидание состоялось в рамках первого круга текущего чемпионата. На "Парк де Пренс" парижане были сильнее за счет голов Кавани и Пасторе.

Интересные факты противостояния "Амьена" и ПСЖ:

"Амьен" не может забить в 3 матчах кряду

Победная серия ПСЖ насчитывает 5 игр

В последних 5 встречах столичный клуб забил 20 мячей

Парижане пропускают в 7 матчах подряд

Ориентировочные составы на игру:

"Амьен": Гюртнер – Гуано, Дибасси, Эль-Хаджам, Авелар, Монкондюи, Тусумгама, Зунгу, Гакле, Конате, Какута.

ПСЖ: Трапп – Силва, Маркиньос, Верратти, Алвес, Рабьо, Юри, Ди Мария, Дракслер, Неймар, Мбаппе.

Прогноз на матч "Амьен" – ПСЖ:

Дебютанту высшего дивизиона придется пройти проверку на прочность в противостоянии с лидером Лиги 1. "Амьен" подходит к важному поединку, находясь не в лучшем состоянии. ПСЖ, набрав оптимальную форму, готов добиться уверенной победы. Так что "единорогам" будет сложно рассчитывать на успех в предстоящей встрече.

Букмекеры отдают гостям огромное преимущество. На успех ПСЖ коэффициент равен 1.15 баллам, в то время как победа "Амьена" оценивается в среднем в 17.00 баллов. Ничья также считается маловероятным результатом (коэффициент 7,80).

Александр Никитин | http://soccernews.ru