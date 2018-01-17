Кркич хочет досрочно вернуться в "Сток Сити"

Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич хочет помочь команде избежать вылета из английской Премьер-лиги.

Как сообщает британская пресса, в связи с этим 27-летний испанец выразил желание досрочно вернуться из аренды в "Алавесе". Теперь решение за новым главным тренером "гончаров" Полом Ламбертом.

Отметим, что в этом сезоне Кркич сыграл за "Алавес" 12 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru