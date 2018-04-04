Кркич оценил шансы "Ромы" в противостоянии с "Барселоной"

Форвард "Алавеса" Боян Кркич поделился мнением о противостоянии "Барселоны" и "Ромы" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Это будет прекрасный матч. Игра на "Камп Ноу" будет очень важным, почти решающим. У "Ромы" есть шансы пройти дальше. Для римской команды важно сыграть на высоком уровне, а также необходимо забить гол на выезде" - приводит слова Кркича Football Italia.

Отметим, что Кркич в свое время выступал за обе команды.

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