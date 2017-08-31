Кркич стал игроком "Алавеса"

Испанский полузащитник "Сток Сити" Боян Кркич перешел в "Алавес", сообщает официальный сайт клуба.

Баскский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

27-летний Кркич выступал за "Сток" с 2014 года, провел за клуб 62 матча и забил 15 голов. Ранее играл за "Барселону", "Рому", "Милан", "Аякс" и "Майнц". За сборную Испании сыграл 1 матч. Трехкратный чемпион Испании, чемпион Голландии, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Голландии, двукратный победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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