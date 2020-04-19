Кркич высказался о возможном возвращении Хави в "Барселону"

Теги барселонахавиаль-саддбоян кркич

Кркич высказался о возможном возвращении Хави в "Барселону"

Воспитанник "Барселоны" Боян Кркич заявил, что наставник "Аль-Садда" Хави сможет стать главным тренером каталонского клуба.

"Хави является тем человеком, который рано или поздно вновь должен стать частью "Барселоны". Мне нравится, когда в клуб возвращаются воспитанники. Мне кажется, что немногие смогут справиться с работой так, как он. Он знает команду изнутри. Я считаю, что "Барселона" и Хави созданы друг для друга", - приводит слова Кркича Goal.

40-летний Хави является воспитанником "Барселоны". В бытность футболистом он выступал за каталонский клуб с 1998 по 2015 годы. В составе каталонцев он восемь раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу Чемпионов.

Не про пустите: Хави считает, что "Барселоне" не сопутствует удача в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 апреля

Главные новости дня: 19 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов