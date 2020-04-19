Кркич высказался о возможном возвращении Хави в "Барселону"
Воспитанник "Барселоны" Боян Кркич заявил, что наставник "Аль-Садда" Хави сможет стать главным тренером каталонского клуба.
"Хави является тем человеком, который рано или поздно вновь должен стать частью "Барселоны". Мне нравится, когда в клуб возвращаются воспитанники. Мне кажется, что немногие смогут справиться с работой так, как он. Он знает команду изнутри. Я считаю, что "Барселона" и Хави созданы друг для друга", - приводит слова Кркича Goal.
40-летний Хави является воспитанником "Барселоны". В бытность футболистом он выступал за каталонский клуб с 1998 по 2015 годы. В составе каталонцев он восемь раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу Чемпионов.
Не про пустите: Хави считает, что "Барселоне" не сопутствует удача в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|19
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|20
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|20
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