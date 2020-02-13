Кроме Кокорина, в "Сочи" может перейти еще один игрок "Зенита"



Полузащитник "Зенита" Олег Шатов может перейти в "Сочи", сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

По сведениям источника, сочинский клуб может арендовать футболиста до окончании сезона-2019/2020. Стоит отметить, что контракт игрока с "Зенитом" истекает летом 2020 года, поэтому он может больше не сыграть за петербургский клуб.

В нынешнем сезоне 29-летний Шатов провел 14 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Сочи" близок к аренде нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, что летом 2019 года в "Сочи" перешли восемь игроков "Зенита".

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