Кронке хочет выкупить акции "Арсенала", принадлежащие Усманову

Владелец контрольного пакета акций "Арсенала" Стэн Кронке хочет выкупить долю, принадлежащую российскому олигарху Алишеру Усманову, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, американский бизнесмен предлагает за 30,4 процентов акций Усманова почти 525 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что сейчас Кронке принадлежат 67 процентов акций "Арсенала".

Не пропустите: Игроки "Арсенала" ополчились против Санчеса и Озила. | http://soccernews.ru