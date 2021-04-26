Кронке не собирается продавать "Арсенал"
Фото: Твиттер @Arsenal
Американский бизнесмен Стэн Кронке не планирует продавать лондонский "Арсенал", сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол.
Safe to say Stan Kroenke has no intention of selling Arsenal. He has every intention of engaging with Arsenal fans to take the club forward.— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) April 26, 2021
73-летний миллиардер хочет усилить взаимодействие с болельщиками клуба ради развития проекта. Причиной для недовольства владельцем со стороны фанатов стало участие "Арсенала" в создании европейской Суперлиги. Поклонники команды резко негативно отреагировали на такое решение руководства.
Ранее сообщалось, что предложение о покупке "канониров" готовит основатель Spotify Даниэль Эк.
В текущем сезоне АПЛ после 33 сыгранных матчей "Арсенал" располагается на 10 строчке, имея в своем активе 46 набранных очков.
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|Команда
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|О
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18