Кронке не собирается продавать "Арсенал"

Теги арсенал лондон

Кронке не собирается продавать "Арсенал"Фото: Твиттер @Arsenal 
Американский бизнесмен Стэн Кронке не планирует продавать лондонский "Арсенал", сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол.

73-летний миллиардер хочет усилить взаимодействие с болельщиками клуба ради развития проекта. Причиной для недовольства владельцем со стороны фанатов стало участие "Арсенала" в создании европейской Суперлиги. Поклонники команды резко негативно отреагировали на такое решение руководства.

Ранее сообщалось, что предложение о покупке "канониров" готовит основатель Spotify Даниэль Эк.

В текущем сезоне АПЛ после 33 сыгранных матчей "Арсенал" располагается на 10 строчке, имея в своем активе 46 набранных очков.

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