Кроос: ""Бавария" была немного лучше, но мы использовали свои шансы"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос подвел итоги первого полуфинала Лиги Чемпионов против "Баварии" (2:1).

По словам немецкого хавбека, мюнхенцы в этой встрече выглядели лучше.

"Бавария" сегодня поставила нас перед сложной задачей, но мы с ней отлично справились. Это очень хороший результат. Сегодня была игра на равных, возможно даже, что "Бавария" была немного лучше. Но мы использовали свои шансы. В этом была главная разница", - сказал он. | soccernews.ru