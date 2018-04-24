Кроос: "Бавария" также голодна до победы в Лиге Чемпионов, как и мы"
Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассуждает о противостоянии с "Баварией" в полуфинале Лиги Чемпионов.
"Победу в Лиге Чемпионов нельзя купить. Иначе нам не удалось бы выиграть турнир столько раз. Этот момент особенный для "Реала". Мы обладаем игроками высочайшего класса. Благодаря этому нам удается не терять спокойствия даже в самых сложных ситуациях. Благодаря этому нам удается побеждать.
Лига Чемпионов это наш единственный шанс завоевать трофей в этом сезоне. Два года назад мы были в похоже ситуации и взяли титул. Мы максимально мотивированы. Выиграть Лигу Чемпионов три раза подряд это уникальное достижение.
Я уверен, что нас ждет очень тяжелое противостояние, так как "Бавария" является сильной командой, которая находится в хорошей форме. Они стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Тогда в первом матче у них не играл Левандовски.
Оба наших клуба претендуют на победу в турнире. "Бавария" также голодна до победы в Лиге Чемпионов, как и мы", - приводит слова Крооса Goal.com.
Первый матч "Бавария" - "Реал" состоится 25 апреля. Ответный поединок "Реал" - "Бавария" пройдет 1 мая.
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