Кроос: "Бавария" зря продала меня в "Реал"

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Кроос: "Бавария" зря продала меня в "Реал"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос вспомнил о своем переходе из "Баварии" пять лет назад.

"Еще во время оформления трансфера было ясно, что "Бавария" зря продает меня

Что касается моего нынешнего контракта, то я специально подписал его до 2023 года. 33 года будет хорошим возрастом для завершения карьеры. Хотя, возможно, я подумаю над другими вариантами. Но могу точно сказать, что я не поеду играть в США, Катар или Китай", - приводит слова Крооса Bild.

Кроос перешел в "Реал" в 2014 году за 30 миллионов евро. Всего 29-летний хавбек провел за королевский клуб 233 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 59 результативных передач. В составе "Реала" он стал чемпионом Испании, а также трижды выиграл Лигу Чемпионов. С "Баварией" Кроос три раза становился чемпионом Германии, а однажды стал победителем Лиги Чемпионов.

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Комментарии

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Крош
Крош

Слишком высокого мнения о себе этот псевдоплеймейкер

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Mutaloff
Mutaloff

Как раз таки не зря,не в одном сезоне Кроос не играл решающих ролей в победах клуба,только ходил пешком и улыбался на пропущенные голы,не уровень Мадрида в это время точно,да ещё и продлили,это все равно,что шумные соседи сьезжают,а ты им доплачиваешь,чтобы они продалжали так 3 года,бред!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты совсем уже башкой поехал

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