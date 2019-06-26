Кроос: "Бавария" зря продала меня в "Реал"
Полузащитник "Реала" Тони Кроос вспомнил о своем переходе из "Баварии" пять лет назад.
"Еще во время оформления трансфера было ясно, что "Бавария" зря продает меня
Что касается моего нынешнего контракта, то я специально подписал его до 2023 года. 33 года будет хорошим возрастом для завершения карьеры. Хотя, возможно, я подумаю над другими вариантами. Но могу точно сказать, что я не поеду играть в США, Катар или Китай", - приводит слова Крооса Bild.
Кроос перешел в "Реал" в 2014 году за 30 миллионов евро. Всего 29-летний хавбек провел за королевский клуб 233 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 59 результативных передач. В составе "Реала" он стал чемпионом Испании, а также трижды выиграл Лигу Чемпионов. С "Баварией" Кроос три раза становился чемпионом Германии, а однажды стал победителем Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19