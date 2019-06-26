Кроос: "Бавария" зря продала меня в "Реал"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос вспомнил о своем переходе из "Баварии" пять лет назад.

"Еще во время оформления трансфера было ясно, что "Бавария" зря продает меня

Что касается моего нынешнего контракта, то я специально подписал его до 2023 года. 33 года будет хорошим возрастом для завершения карьеры. Хотя, возможно, я подумаю над другими вариантами. Но могу точно сказать, что я не поеду играть в США, Катар или Китай", - приводит слова Крооса Bild.

Кроос перешел в "Реал" в 2014 году за 30 миллионов евро. Всего 29-летний хавбек провел за королевский клуб 233 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 59 результативных передач. В составе "Реала" он стал чемпионом Испании, а также трижды выиграл Лигу Чемпионов. С "Баварией" Кроос три раза становился чемпионом Германии, а однажды стал победителем Лиги Чемпионов.

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