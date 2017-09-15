Кроос: "Бэйл не заслуживает свиста в свой адрес"
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос вступился за своего партнера по команде Гарета Бэйла, который подвергается критике со стороны болельщиков "сливочных".
"Это мадридский "Реал", и любой может спросить с футболистов команды. Свист в адрес своего игрока иногда случается здесь, но Гарет не заслуживает этого... никто этого не заслуживает. Футбол - это игра, в которой невозможно играть стабильно на высоком уровне, но когда болельщики свистят, это никому не помогает", - цитирует 27-летнего хавбека Squawka.
Напомним, Бэйл оценил старт сезона для "Реала". | soccernews.ru
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|Команда
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|6
|Валенсия
|4
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|7
|Леганес
|4
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|8
|Эйбар
|4
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|9
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|10
|Реал Мадрид
|3
|5
|11
|Хетафе
|3
|4
|12
|Жирона
|3
|4
|13
|Сельта Виго
|3
|3
|14
|Вильярреал
|3
|3
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|Лас Пальмас
|3
|3
|16
|Бетис
|3
|3
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|3
|1
|18
|Эспаньол
|3
|1
|19
|Малага
|3
|0
|20
|Алавес
|3
|0