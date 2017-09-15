Кроос: "Бэйл не заслуживает свиста в свой адрес"

Теги гарет бэйлтони кроосреал мадрид

Кроос: "Бэйл не заслуживает свиста в свой адрес"Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос вступился за своего партнера по команде Гарета Бэйла, который подвергается критике со стороны болельщиков "сливочных".

"Это мадридский "Реал", и любой может спросить с футболистов команды. Свист в адрес своего игрока иногда случается здесь, но Гарет не заслуживает этого... никто этого не заслуживает. Футбол - это игра, в которой невозможно играть стабильно на высоком уровне, но когда болельщики свистят, это никому не помогает", - цитирует 27-летнего хавбека Squawka.

Напомним, Бэйл оценил старт сезона для "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леванте 4 6
6 Валенсия 4 6
7 Леганес 4 6
8 Эйбар 4 6
9 Атлетико Мадрид 3 5
10 Реал Мадрид 3 5
11 Хетафе 3 4
12 Жирона 3 4
13 Сельта Виго 3 3
14 Вильярреал 3 3
15 Лас Пальмас 3 3
16 Бетис 3 3
17 Депортиво Ла-Корунья 3 1
18 Эспаньол 3 1
19 Малага 3 0
20 Алавес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов