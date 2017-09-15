Кроос: "Бэйл не заслуживает свиста в свой адрес"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос вступился за своего партнера по команде Гарета Бэйла, который подвергается критике со стороны болельщиков "сливочных".

"Это мадридский "Реал", и любой может спросить с футболистов команды. Свист в адрес своего игрока иногда случается здесь, но Гарет не заслуживает этого... никто этого не заслуживает. Футбол - это игра, в которой невозможно играть стабильно на высоком уровне, но когда болельщики свистят, это никому не помогает", - цитирует 27-летнего хавбека Squawka.

Напомним, Бэйл оценил старт сезона для "Реала". | soccernews.ru