Кроос догнал Пепе по важному показателю в "Реале"

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник Тони Кроос сравнялся с защитником Пепе по количеству матчей за "Реал Мадрид" - 334 и вышел на девятое место по этому показателю среди иностранцев.

Иностранцы с наибольшим количеством матчей в истории клуба: Бензема - 579 (Франция), Марсело - 533 (Бразилия), Роберто Карлос - 527 (Бразилия), Криштиану Роналду - 438 (Португалия), Модрич - 408 (Хорватия), Ди Стефано - 396 (Аргентина), Варан - 360 (Франция), Сантамария - 337 (Уругвай), Кроос - 334 (Германия), Пепе - 334 (Португалия).

Вчера Кроос забил победный гол в ворота "Интера" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

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