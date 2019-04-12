Кроос хочет покинуть "Реал"

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Кроос хочет покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассчитывает сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

По сведениям издания, 29-летний немец хочет получить новый вызов в своей карьере, поэтому видит своё будущее в другом клубе.

Интерес к звёздному хавбеку проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Интер".

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года, сыграл 228 матчей, забил 13 голов и сделал 59 ассистов. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

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