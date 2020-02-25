Кроос хочет снова поработать с Гвардиолой

Теги реал мадридманчестер ситибавария мюнхентони кроосхосеп гвардиола

Кроос хочет снова поработать с Гвардиолой

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос заявил о желании вновь поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что звёздный немец в сезоне 2013/14 выступал за "Баварию", когда её тренировал испанский специалист.

"Многие игроки "Баварии" назовут Гвардиолу лучшим тренером, с которым они работали. А ведь у нас есть с кем сравнивать. Мне нравилось играть в его команде. Я хочу завершить карьеру в "Реале", поэтому вряд ли наши пути снова пересекутся. Но было бы классно вновь поиграть за него. Мы всё ещё общаемся. Никогда не забуду всё, что узнал от него", - цитирует хавбека Marca.

Стоит отметить, что в среду Кроос и Гвардиола встретятся в качестве соперников в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".

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