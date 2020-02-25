Кроос хочет снова поработать с Гвардиолой
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос заявил о желании вновь поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.
Напомним, что звёздный немец в сезоне 2013/14 выступал за "Баварию", когда её тренировал испанский специалист.
"Многие игроки "Баварии" назовут Гвардиолу лучшим тренером, с которым они работали. А ведь у нас есть с кем сравнивать. Мне нравилось играть в его команде. Я хочу завершить карьеру в "Реале", поэтому вряд ли наши пути снова пересекутся. Но было бы классно вновь поиграть за него. Мы всё ещё общаемся. Никогда не забуду всё, что узнал от него", - цитирует хавбека Marca.
Стоит отметить, что в среду Кроос и Гвардиола встретятся в качестве соперников в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".
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|Команда
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|27
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