Кроос и Бэйл не попали в заявку "Реала" на матч с дортмундской "Боруссией"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан огласил список из 18 футболистов, которые могут сыграть в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Стоит отметить, что в матче не примут участие хавбеки Тони Кроос и Гарет Бэйл.

Полностью заявка королевского клуба выглядит так:

вратари: Навас, Касилья

защитники: Рамос, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес

полузащитники: Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос

нападающие: Роналду, Бензема, Васкес, Майораль

Матч "Реал" - "Боруссия" состоится сегодня, 6 декабря и начнется в 22:45 мск.

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