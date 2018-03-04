Кроос и Модрич провели первую тренировку после травм
Ведущие полузащитники мадридского "Реала" Лука Модрич и Тони Кроос восстановились от своих повреждений, информирует Marca.
Так, по сведениям издания, хорват и немец на сегодняшней тренировке королевского клуба уже работали наравне со своими остальными партнерами по команде. До ответной игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ "сливочные" проведут еще одно занятие, после которого и станет известно, смогут ли они помочь "Реалу" в Париже.
Напомним, Де Хеа озвучил свои требования "Реала". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"
-
Турнир прогнозов: анонс 39 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 38 тура
-
"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3 (обзор)
-
"Марсель" – "Нант" - 1:1 (обзор)
-
Гол Товена на 95-й минуте спас "Марсель" от поражения в матче с "Нантом"
-
"Бордо" отказал "Арсеналу" в трансфере Малкома за 42 миллиона евро
-
"Валенсия" – "Бетис" - 2:0 (обзор)
-
"Валенсия" победила "Бетис"
-
Роналду хочет видеть Де Хеа в "Реале"
-
Промес: "Уход Снейдера из сборной Голландии это конец эры"
-
Владелец "Фиорентины": "Смерть Астори это невероятная трагедия, я все еще в шоке"
-
Дзадза повторил личный рекорд результативности
-
Чех остался недоволен своей игрой в матче с "Брайтоном"
-
Алексей Миранчук: "После матча Семин назвал Игнатьева СуперВладом"
-
Тренер "Ахмата": "К сожалению, не у всех работают принципы фэйр-плей"
-
"Арсенал" Тула - "Ахмат" - 1:0 (обзор)
-
"Валенсия" - первая команда Ла Лиги в этом сезоне, в которой три игрока забили не менее 10 голов
-
Месси забил 600 голов почти на 150 игр раньше, чем Роналду
-
Глушаков: "Иногда было трудно увидеть игроков "Локо" в белой форме"