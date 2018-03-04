Кроос и Модрич провели первую тренировку после травм

Ведущие полузащитники мадридского "Реала" Лука Модрич и Тони Кроос восстановились от своих повреждений, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, хорват и немец на сегодняшней тренировке королевского клуба уже работали наравне со своими остальными партнерами по команде. До ответной игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ "сливочные" проведут еще одно занятие, после которого и станет известно, смогут ли они помочь "Реалу" в Париже.

Напомним, Де Хеа озвучил свои требования "Реала". | soccernews.ru