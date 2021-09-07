Кроос и Начо пропустят следующий матч "Реала"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос не сыграет в матче четвертого тура Примеры с "Сельтой" из-за хронической травмы паха, сообщает MadridistaReal.

По информации источника, почти нет шансов сыграть 11 сентября и у защитника Начо Фернандеса.

Отмечается, что хорватский хавбек Лука Модрич и защитник Ферлан Менди смогут принять участие в матче.

Напомним, что в "Реале" ожидали возвращение Менди через четыре недели, однако ему потребовалось более четырех месяцев.

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