Кроос изолирован из-за контакта с заражённым коронавирусом

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Кроос изолирован из-за контакта с заражённым коронавирусом

Фото твиттер Тони Крооса

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос отправился на карантин.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, 31-летний футболист контактировал с человеком, у которого выявлен COVID-19.

Сам немец уже сдал тест на коронавирус, который показал отсутствие болезни.

В этом сезоне Кроос сыграл за "Реал" 42 матча, забил 3 гола и сделал 12 ассистов.

Участие хавбека в играх с "Атлетиком" (16 мая) и "Вильярреалом" (23 мая) пока под вопросом.

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