Кроос изучает вариант с уходом в АПЛ

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос изучает вариант со своим уходом в английскую Премьер-Лигу.

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний хавбек рассматривает предложение "Манчестер Юнайтед", который заинтересован в его подписании. По мнению немца, он уже достиг своего потолка на "Сантьяго Бернабеу", поэтому ему требуется новый вызов в его карьере.

В прошлом сезоне Кросс забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матча за "Реал".

Напомним, ровно 17 лет назад "Реал" представил Зидана своим игроком. | soccernews.ru