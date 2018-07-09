Кроос изучает вариант с уходом в АПЛ

Теги реал мадридтони кроосманчестер юнайтед

Кроос изучает вариант с уходом в АПЛПолузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос изучает вариант со своим уходом в английскую Премьер-Лигу.

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний хавбек рассматривает предложение "Манчестер Юнайтед", который заинтересован в его подписании. По мнению немца, он уже достиг своего потолка на "Сантьяго Бернабеу", поэтому ему требуется новый вызов в его карьере.

В прошлом сезоне Кросс забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матча за "Реал".

Напомним,  ровно 17 лет назад "Реал" представил Зидана своим игроком. | soccernews.ru

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