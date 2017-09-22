Кроос может пропустить матч с "Алавесом"

Хавбек "Реала" Тони Кроос не участвовал в сегодняшней тренировке команды, сообщает Marca.

По сведениям издания, у футболиста проблемы со здоровьем и он может пропустить игру против "Алавеса".

Напомним, что Кроос недавно вернулся после травмы.

Поединок "Алавес" - "Реал" пройдет завтра.

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