Кроос может пропустить матч с "Леганесом"

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Кроос может пропустить матч с "Леганесом"

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рискует не сыграть в матче 32-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" из-за проблем со здоровьем, сообщает AS.

"У Крооса случился приступ гастроэнтерита. Он плохо себя чувствовал и пропустил тренировку. Мы будем следить за его состоянием", - сказал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Матч "Леганес" – "Реал" состоится в понедельник, 15 апреля.

В нынешнем сезоне 28-летний Кроос провел за "Реал" 38 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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