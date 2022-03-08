Кроос может сыграть с ПСЖ

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Кроос может сыграть с ПСЖ

Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с парижским "Пари Сен-Жермен".

"Не готовый на 100 процентов футболист не сыграет с ПСЖ. Так что Кроос выйдет на поле только при условии 100-процентной готовности. Если он будет готов на 95%, то не сыграет", приводит слова главного тренера "Реала" Карло Анчелотти AS.

Матч "Реал" - ПСЖ состоится завтра, 9 марта, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 32-летний Кроос провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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