Кроос может успеть восстановиться после травмы к матчу с "Барселоной"
Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос продолжает восстанавливаться после повреждения бедра, полученного 5 октября.
По информации AS, немец уже приступил к тренировкам с мячом.
Сообщается, что 29-летний футболист имеет шансы вернуться в строй к матчу с "Барселоной", если сохранится текущая динамика реабилитации.
Напомним, что первое Эль Класико этого сезона состоится 26 октября на "Камп Ноу" в 14:00 по московскому времени.
Не пропустите: СМИ узнали сроки восстановления Модрича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Испания добыла "пассивную" путевку на Евро-2020, Швеции предстоит бороться за второе место: разбираем центральных матч вчерашнего игрового дня
-
Защитник "Ливерпуля" официально внесён в Книгу рекордов Гиннесса
-
Черчесов высказался о натурализованных игроках в сборной России
-
Тедеско посоветовали обратить внимание на 20-летнего хавбека "Спартака"
-
Кроос может успеть восстановиться после травмы к матчу с "Барселоной"
-
"Наполи" хочет продлить контракты с двумя основными игроками
-
Черчесов не согласен, что сборная России играет в однообразный футбол
-
Сборная Уругвая, играя полтора тайма вдесятером, ушла от поражения в товарищеском матче с Перу
-
"Реал" хочет купить Мбаппе по "схеме Азара"
-
"Тоттенхэм" связывался с Моуринью
-
Команда КВН посвятила номер выходу Кокорина и Мамаева из тюрьмы
-
Черчесов - об игроках сборной России: "Миллионеры, не миллионеры. Они нормальные ребята, которые любят свою страну"
-
Инфантино предложил новый способ борьбы с расизмом в футболе
-
Манчини прокомментировал повторение рекорда сборной Италии 81-летней давности
-
Главные новости дня: 15 октября
-
Черчесов высказался о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в сборную России
-
Экс-капитан "Реала" может возглавить сборную Эквадора
-
ПСЖ намерен усилиться хавбеком "Милана"
-
Лунин: "Мне надо было оставаться в "Реале"
-
1
"Ювентус" хочет продлить контракт с Дибалой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2