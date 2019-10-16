Кроос может успеть восстановиться после травмы к матчу с "Барселоной"

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Кроос может успеть восстановиться после травмы к матчу с "Барселоной"

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос продолжает восстанавливаться после повреждения бедра, полученного 5 октября.

По информации AS, немец уже приступил к тренировкам с мячом.

Сообщается, что 29-летний футболист имеет шансы вернуться в строй к матчу с "Барселоной", если сохранится текущая динамика реабилитации.

Напомним, что первое Эль Класико этого сезона состоится 26 октября на "Камп Ноу" в 14:00 по московскому времени.

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