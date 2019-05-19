Кроос может вернуться в "Баварию"
Хавбек "Реала" Тони Кроос может вернуться в "Баварию" предстоящим летом.
По сведениям Readfootball, 29-летний немец заметил снижение своей роли в команде и решил сменить клуб. Отмечается, что в трансфере игрока заинтересована "Бавария", за которую он выступал с 2007 по 2014 год.
Трансфер Крооса оценивается в 80 миллионов евро. Напомним, что в свое время "Реал" приобрел его у "Баварии" за 25 миллионов.
В этом сезоне Кроос провел 43 игры, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
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|Вольфсбург
|34
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|7
|Айнтрахт Франкфурт
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|8
|Вердер Бремен
|34
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|9
|Хоффенхайм
|34
|51
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|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
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|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
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