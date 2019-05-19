Хавбек "Реала" Тони Кроос может вернуться в "Баварию" предстоящим летом.

По сведениям Readfootball, 29-летний немец заметил снижение своей роли в команде и решил сменить клуб. Отмечается, что в трансфере игрока заинтересована "Бавария", за которую он выступал с 2007 по 2014 год.

Трансфер Крооса оценивается в 80 миллионов евро. Напомним, что в свое время "Реал" приобрел его у "Баварии" за 25 миллионов.

В этом сезоне Кроос провел 43 игры, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

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