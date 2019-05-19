Кроос может вернуться в "Баварию"

Теги бавария мюнхенреал мадридтони кроострансферы

Кроос может вернуться в "Баварию"

Хавбек "Реала" Тони Кроос может вернуться в "Баварию" предстоящим летом.

По сведениям Readfootball, 29-летний немец заметил снижение своей роли в команде и решил сменить клуб. Отмечается, что в трансфере игрока заинтересована "Бавария", за которую он выступал с 2007 по 2014 год.

Трансфер Крооса оценивается в 80 миллионов евро. Напомним, что в свое время "Реал" приобрел его у "Баварии" за 25 миллионов.

В этом сезоне Кроос провел 43 игры, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

Читайте также: ПСЖ готов заплатить более 200 миллионов евро за трех игроков "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Компани покидает "Манчестер Сити"

Официально: Компани покидает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов