Кроос: "Мы не были достаточно хороши в этом году"

Теги тони кроосгермания

Кроос: "Мы не были достаточно хороши в этом году"Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2018.

Напомним, что немцы неожиданно заняли последнее место в группе.

"Тяжелый момент. Чувствуем это со всеми нашими болельщиками, которые поддерживали нас. Мы не были достаточно хороши в этом году", - сказал он.

Читайте: Бышовец поделился ожиданиями от матча с Испанией | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов