Кроос: "Мы не были достаточно хороши в этом году"

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2018.

Напомним, что немцы неожиданно заняли последнее место в группе.

"Тяжелый момент. Чувствуем это со всеми нашими болельщиками, которые поддерживали нас. Мы не были достаточно хороши в этом году", - сказал он.

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