Кроос намекает на возможный уход из сборной Германии
Хавбек "Реала" Тони Кроос может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2020.
"После Чемпионата Европы стоит задуматься над завершением международной карьеры. Не собираюсь убивать себя, если покину сборную, не став чемпионом Европы.
У нас выросло число футболистов, способных обыгрывать один в один. Возможно, нам теперь придется делать меньше пасов для забивания гола. Но голы все еще создаются при владении мячом", - приводит слова Крооса Goal.com.
29-летний Кроос выступает за сборную Германии с 2010 года. В ее составе он становился чемпионом мира и дважды бронзовым призером Чемпионата Европы.
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