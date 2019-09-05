Кроос намекает на возможный уход из сборной Германии

Хавбек "Реала" Тони Кроос может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2020.

"После Чемпионата Европы стоит задуматься над завершением международной карьеры. Не собираюсь убивать себя, если покину сборную, не став чемпионом Европы.

У нас выросло число футболистов, способных обыгрывать один в один. Возможно, нам теперь придется делать меньше пасов для забивания гола. Но голы все еще создаются при владении мячом", - приводит слова Крооса Goal.com.

29-летний Кроос выступает за сборную Германии с 2010 года. В ее составе он становился чемпионом мира и дважды бронзовым призером Чемпионата Европы.

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