Кроос намерен принять предложение "Манчестер Юнайтед"

Теги тони кроосманчестер юнайтедреал мадрид

Кроос намерен принять предложение "Манчестер Юнайтед"Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос намерен принять предложение английского "Манчестер Юнайтед".

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, 28-летний хавбек "сливочных" ближайшим летом будет готов перебраться в стан "красных дьяволов". На смену обстановки немец решился ввиду наметившегося кризиса в игре королевского клуба, а также из-за выгодного предложения, которое, как ожидается, ему сделает "Юнайтед".

Напомним, "Реал" назвал цену на Крооса. | soccernews.ru

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