Кроос намерен принять предложение "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос намерен принять предложение английского "Манчестер Юнайтед".

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, 28-летний хавбек "сливочных" ближайшим летом будет готов перебраться в стан "красных дьяволов". На смену обстановки немец решился ввиду наметившегося кризиса в игре королевского клуба, а также из-за выгодного предложения, которое, как ожидается, ему сделает "Юнайтед".

Напомним, "Реал" назвал цену на Крооса. | soccernews.ru