Кроос назвал клуб, в котором он завершит карьеру

1 Теги реал мадридтони кроос

Кроос назвал клуб, в котором он завершит карьеру

Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос сообщил, что он планирует завершить карьеру в королевском клубе.

"Я думаю, что 2023 год будет подходящим моментом для завершения карьеры, так как мне будет уже 33 года. Я пока не решил, продлю контракт с "Реалом" на год или два. Но я уверен, что завершу карьеру именно в "Реале".

Я не хочу никого обвинять в Германии, но у меня порой было ощущение, что люди недооценили мой вклад в игру команды за 11 лет. В Испании все по-другому. Меня благодарят с самого первого матча, который я сыграл семь лет назад", - приводит слова Крооса Bild.

В прошлом сезоне 31-летний Кроос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Кроос завершил карьеру в сборной Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ай,эхоыст ... реалке такиц нужни ... ))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Падла": известный телеведущий жестко раскритивал Роналду

"Падла": известный телеведущий жестко раскритивал Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов