Кроос назвал клуб, в котором он завершит карьеру
Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос сообщил, что он планирует завершить карьеру в королевском клубе.
"Я думаю, что 2023 год будет подходящим моментом для завершения карьеры, так как мне будет уже 33 года. Я пока не решил, продлю контракт с "Реалом" на год или два. Но я уверен, что завершу карьеру именно в "Реале".
Я не хочу никого обвинять в Германии, но у меня порой было ощущение, что люди недооценили мой вклад в игру команды за 11 лет. В Испании все по-другому. Меня благодарят с самого первого матча, который я сыграл семь лет назад", - приводит слова Крооса Bild.
В прошлом сезоне 31-летний Кроос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14