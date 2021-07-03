Кроос назвал клуб, в котором он завершит карьеру

Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос сообщил, что он планирует завершить карьеру в королевском клубе.

"Я думаю, что 2023 год будет подходящим моментом для завершения карьеры, так как мне будет уже 33 года. Я пока не решил, продлю контракт с "Реалом" на год или два. Но я уверен, что завершу карьеру именно в "Реале".

Я не хочу никого обвинять в Германии, но у меня порой было ощущение, что люди недооценили мой вклад в игру команды за 11 лет. В Испании все по-другому. Меня благодарят с самого первого матча, который я сыграл семь лет назад", - приводит слова Крооса Bild.

В прошлом сезоне 31-летний Кроос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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