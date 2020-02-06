Кроос назвал ориентировочные сроки завершения своей карьеры

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Кроос назвал ориентировочные сроки завершения своей карьеры

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, когда планирует повесить бутсы на гвоздь.

"Я точно не из тех, кто играет до 38 лет. Мой контракт с "Реалом" рассчитан ещё на 3,5 сезона, то есть до лета 2023 года. Мне к тому моменту будет уже 33 года. Это отличный возраст, чтобы задуматься о жизни без контрактов. Когда наступит это время, до завершения моей карьеры останется совсем немного", - цитирует Крооса Sportschau Club. 

Напомним, что немецкий хавбек перебрался в "Реал" летом 2014 года, поиграв до этого за "Баварию" и "Байер".

В текущем сезоне 30-летний Кроос провёл за "бланкос" 28 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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