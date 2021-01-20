Кроос назвал причину провала Лопетеги в "Реале"

Теги реал мадридтони кроосхулен лопетеги

Кроос назвал причину провала Лопетеги в "Реале"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился мнением о провале в мадридском клубе бывшего главного тренера Хулена Лопетеги.

"Мне было больно, когда Хулена уволили, так как он является прекрасным тренером и отличным человеком. Просто единственный провал в его карьере пришелся на период работы в "Реале". Хулен проделал великолепную работу, но ему не повезло. Я порадовался за него, когда он выиграл Лигу Европы с "Севильей". Он заслужил этот успех", - цитирует Крооса AS.

Напомним, что Лопетеги возглавил "Реал" в 2018 году, но был уволен всего через несколько месяцев.

Не пропустите: Президент "Реала" пообщался с Роналду в Турине. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на 1-е место в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на 1-е место в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов