Кроос назвал причину провала Лопетеги в "Реале"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился мнением о провале в мадридском клубе бывшего главного тренера Хулена Лопетеги.

"Мне было больно, когда Хулена уволили, так как он является прекрасным тренером и отличным человеком. Просто единственный провал в его карьере пришелся на период работы в "Реале". Хулен проделал великолепную работу, но ему не повезло. Я порадовался за него, когда он выиграл Лигу Европы с "Севильей". Он заслужил этот успех", - цитирует Крооса AS.

Напомним, что Лопетеги возглавил "Реал" в 2018 году, но был уволен всего через несколько месяцев.

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