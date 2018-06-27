Кроос назвал заслуженным вылет Германии с ЧМ-2018



Полузащитник сборной Германии Тони Кроос дал оценку вылету команды с Чемпионата Мира-2018.

"Никто не рассчитывал, что мы сегодня вылетим. Это нормально, что мы не делаем скоропалительные выводы, а хотим проанализировать.

Да, я осознаю, что мы вылетели. По ходу турнира было видно, что мы не в лучшей форме. Предыдущие матчи это показали. Было понятно, что, если мы сегодня существенно не улучшим игру, будет сложно. В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов. Если ты за 90 минут не забиваешь сборной Южной Кореи, то вылет заслужен", - приводят слова Крооса российские СМИ.

Сборная Германии набрала три очка в трех матчах и заняла последнее место в своей группе.

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