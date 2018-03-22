Кроос: "Неймар - один из лучших игроков мира, мне нравится играть против лучших"

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался об отсутствии форварда национальной команды Бразилии Неймара в предстоящем товарищеском матче между "манншафт" и "селесао".

" Отсутствие Неймара? Я бы предпочел, чтобы он был готов играть, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Неймар - один из лучших игроков мира, а мне нравится играть с лучшими ", - приводит слова 28-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, товарищеский матч между сборными Германии и Бразилии состоится в ближайший вторник.

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