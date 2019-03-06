Кроос: "Никто больше не выиграет Лигу Чемпионов три раза подряд"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился эмоциями после вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сливочные" потерпели разгромное поражение от "Аякса" на "Сантьяго Бернабеу" и по итогам двух матчей попрощались с турниром.

"У нас хорошая команда. Мы показывали это по ходу сезона в некоторых матчах, но нам не хватило стабильности. На этой неделе мы проиграли всё. Это жестоко, с этим очень тяжело смириться. К сожалению, люди быстро забывают прошлое. Мы три раза подряд выигрывали Лигу Чемпионов. Думаю, никто больше не сможет это повторить. Нам нужно серьёзно отнестись к оставшейся части сезона и готовиться к следующему. У нашей команды высокий уровень", - сказал Кроос.

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