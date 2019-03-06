Кроос: "Никто больше не выиграет Лигу Чемпионов три раза подряд"

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Кроос: "Никто больше не выиграет Лигу Чемпионов три раза подряд"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился эмоциями после вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сливочные" потерпели разгромное поражение от "Аякса" на "Сантьяго Бернабеу" и по итогам двух матчей попрощались с турниром.

"У нас хорошая команда. Мы показывали это по ходу сезона в некоторых матчах, но нам не хватило стабильности. На этой неделе мы проиграли всё. Это жестоко, с этим очень тяжело смириться. К сожалению, люди быстро забывают прошлое. Мы три раза подряд выигрывали Лигу Чемпионов. Думаю, никто больше не сможет это повторить. Нам нужно серьёзно отнестись к оставшейся части сезона и готовиться к следующему. У нашей команды высокий уровень", - сказал Кроос.

Не пропустите: "Реал" установил три клубных антирекорда в матче с "Аяксом". | http://soccernews.ru  

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Во гномопуталонцы возбудились!

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АНАЛДУ

Конечно никто не сможет ! У всех остальных совесть есть и покупать трижды никто не станет. И вчерашний матч с Аяксом и другие результаты этого недоКЛУБА лишнее доказательство приобретения ЛЧ Пересом за наличные.

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МАДРИД
МАДРИД

Ну ясен пень, кому еще кроме Реала будет так фартить, а судьи творить беспредел!

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