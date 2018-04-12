Кроос: "Обе команды играли хорошо, но "Реал" забыл, как надо забивать"
Полузащитник "Реала" Тони Кроос пообщался с журналистами после ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (1:3).
"Реал" прошел в полуфинал по сумме двух игр, так как выиграл в первом матче 3:0.
"Это была сумасшедшая игра. Обе команды играли хорошо, но мы забыли, как надо забивать.
Мы заслуживали большего, чем 0:2 к перерыву, потому что имели шансы забить. Мы боролись до окончания матча, создавали моменты, но забили гол лишь в самой концовке. "Реал" плохо начал матч, но затем провёл неплохой отрезок в конце", - сказал он.
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