Кроос обратился к Варану, Модричу и Ковачичу

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Кроос обратился к Варану, Модричу и КовачичуПолузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос обратился к своим одноклубникам Рафаэлю Варану, Луке Модричу и Матео Ковачичу, которые сегодня в составе своих национальных команд сыграли в финале Чемпионата Мира.

Так, в своем твиттере 28-летний немец написал: "Поздравляю сборную Франции и Рафаэля Варана! Вы заслуживаете быть нашим преемником. Лука Модрич и Матео Ковачич, не опускайте головы! Вы хорошо поработали и провели отличный турнир с Хорватией".

Напомним,  игроки сборной Франции наслаждаются победой на Чемпионате Мира в раздевалке "Лужников". | soccernews.ru

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