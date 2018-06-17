Кроос оценил игру Германии в матче с Мексикой



Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение своей команды от Мексики (0:1) в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Мы не сумели противостоять Мексике в первой тайме. Во второй половине мы играли лучше, так как соперник подустал. У нас было достаточно шансов забить гол, но нам этого не удалось. Теперь мы находимся под давлением", – приводит слова пресс-служба немецкой Бундеслиги.

В следующем туре Германия сыграет против Швеции (23 июня, Сочи).

Не пропустите: Боатенг сделал заявление после матча с Мексикой. | http://soccernews.ru