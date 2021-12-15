Кроос оценил шансы "Реала" в противостоянии с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос выразил мнение, что его команда сумеет добиться успеха в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с парижским "Пари Сен-Жермен".

"Это очень интересный жребий. ПСЖ является самым сложным из всех соперников, которые могли нам попасться. Но это будут именно те матчи, ради которых мы выходим на поле. Мы с нетерпением ждем встречу с ПСЖ. Мы - "Реал", поэтому ожидаем матчей с большой уверенностью в победе", - приводит слова Крооса Marca.

Матч ПСЖ - "Реал" состоится 15 февраля 2022 года. Встреча "Реал" - ПСЖ пройдет 9 марта.

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