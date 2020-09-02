Кроос оценил вероятность перехода Месси в "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос выразил мнение, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не перейдет в королевский клуб.

"Не верю, что Месси перейдет в "Реал". Для такого перехода нужно быть очень морально устойчивым. Вряд ли кто-то может представить Месси вне "Барселоны", - приводит слова Крооса Goal.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси хочет покинуть "Барселону". Форвард намерен расторгнуть контракт, чтобы получить статус свободного агента. Главным претендентом на аргентинца является "Манчестер Сити".

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