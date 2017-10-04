Кроос оценил вклад двух тренеров в его становление, как игрока

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос оценил вклад двух тренеров в свое становление, как игрока.

" Я бы не стал недооценивать свой год работы с Пепом Гвардиолой, я сделал большой шаг вперед в том году. Я разделяю свою карьеру на этапы: Юпп Хайнкес был самым важным тренером на ранних этапах моей карьеры - как в Леверкузене, так и в Мюнхене. Пеп Гвардиола же считал меня центральным игроком в своей системе, мой стиль игры идеально подходил для нее ", - цитирует 27-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, Кроос рассказал о взаимоотношениях с Зиданом. | soccernews.ru