Кроос оценил вклад двух тренеров в его становление, как игрока

Теги тони кроосхосеп гвардиолаюпп хайнкес

Кроос оценил вклад двух тренеров в его становление, как игрокаПолузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос оценил вклад двух тренеров в свое становление, как игрока.

"Я бы не стал недооценивать свой год работы с Пепом Гвардиолой, я сделал большой шаг вперед в том году. Я разделяю свою карьеру на этапы: Юпп Хайнкес был самым важным тренером на ранних этапах моей карьеры - как в Леверкузене, так и в Мюнхене. Пеп Гвардиола же считал меня центральным игроком в своей системе, мой стиль игры идеально подходил для нее", - цитирует 27-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, Кроос рассказал о взаимоотношениях с Зиданом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов