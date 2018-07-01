Кроос определился со своим будущим

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Кроос определился со своим будущим

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос определился со своим будущим, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 28-летний немец хочет отработать контракт с королевским клубом до конца, то есть до лета 2022 года.

В связи с этим, Кроос дал указание своим агентам отклонять любые предложения по его трансферу. Напомним, что главным претендентом на хавбека считался "Манчестер Юнайтед".

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