Кроос определился со своим будущим в "Реале"

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Кроос определился со своим будущим в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос планирует остаться в королевском клубе, пишет AS.

По сведениям издания, звёздный немец, несмотря на соблазн уехать на заработки в Китай или США, связывает своё будущее со "сливочными".

Напомним, что в мае прошлого года 30-летний хавбек заключил с "бланкос" новый контракт до конца сезона 2022/23.

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года, сыграл 266 матчей, забил 18 голов и сделал 68 ассистов.

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