Кроос определился со своим будущим в сборной Германии
Фото твиттер Тони Крооса
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос решил закончить международную карьеру, пишет Marca.
По сведениям издания, проигранный матч 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) стал последним для хавбека в составе сборной Германии.
31-летний футболист прекратил выступления за "Бундестим", поскольку хочет сконцентрироваться на клубных делах.
Кроос защищал цвета сборной Германии с 2010 года, сыграл 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.
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