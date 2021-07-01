Кроос определился со своим будущим в сборной Германии

Фото твиттер Тони Крооса

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос решил закончить международную карьеру, пишет Marca.

По сведениям издания, проигранный матч 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) стал последним для хавбека в составе сборной Германии.

31-летний футболист прекратил выступления за "Бундестим", поскольку хочет сконцентрироваться на клубных делах.

Кроос защищал цвета сборной Германии с 2010 года, сыграл 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.

Не пропустите: Кроос прокомментировал поражение от Англии. | http://soccernews.ru