Кроос: "Пенальти? Он был явным, здесь не должно быть дискуссий"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос назвал верным решение арбитра Джанлуки Рокки, назначившего пенальти в ворота французского ПСЖ во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" Пенальти? Он был явным, здесь не должно быть дискуссий. Я вошел в штрафную на большой скорости, соперник схватил меня сзади и потянул. Это должен быть пенальти ", - цитирует 28-летнего хавбека "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Кроос и Модрич знантно симулировали в игре с ПСЖ. | soccernews.ru