Кроос: "Переход в "Реал" был правильным решением"

Теги реал мадридбавария мюнхентони крооскарло анчелотти

Кроос: "Переход в "Реал" был правильным решением"Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о своему уходе из мюнхенской "Баварии".

"По сути, мой переход оказался правильным решением для меня, в этом нет никаких сомнений. Понятно, что, если игрок переезжает за границу в топ-клуб, это означает, что он сделал один шаг вперед в своем развитии. Карло Анчелотти хотел меня видеть в "Реале" и он сделал ставку на меня", - цитирует 27-летнего хавбека Marca.

Напомним, Кроос оценил вклад двух тренеров в свое становление, как футболиста. | soccernews.ru

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