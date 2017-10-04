Кроос: "Переход в "Реал" был правильным решением"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о своему уходе из мюнхенской "Баварии".

"По сути, мой переход оказался правильным решением для меня, в этом нет никаких сомнений. Понятно, что, если игрок переезжает за границу в топ-клуб, это означает, что он сделал один шаг вперед в своем развитии. Карло Анчелотти хотел меня видеть в "Реале" и он сделал ставку на меня ", - цитирует 27-летнего хавбека Marca.

Напомним, Кроос оценил вклад двух тренеров в свое становление, как футболиста. | soccernews.ru